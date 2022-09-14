Вайсфельд об «Авангарде»: «Не уверен, что Хартли хочет возвращаться на пост главного тренера. Очень удивлюсь, если это случится»

высказался о возможном возвращении на пост тренера «Авангарда».

Клуб под руководством тренера начал Фонбет Чемпионат КХЛ с 5 поражений подряд.

– Очень удивлюсь, если это случится. Насколько я знаю, у руководства клуба на Хартли совсем другие планы. Не уверен, что и он сам хочет возвращаться на пост главного тренера «Авангарда». Если бы хотел, то просто остался бы и продолжал работать.

– Рябыкина могут сменить на кого‑то другого?

– Если поражения продолжатся, все возможно. Все зависит от того, что в голове у Крылова. Вообще, тренера надо снимать, когда ты видишь, что этот специалист не знает, как решить проблему. Не потому, что он плохой или хороший. Просто вот из этой ситуации он не может самостоятельно выйти, «плывет», нет у него реального плана. Тогда напрашивается отставка, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

У «Авангарда» – 5 поражений в 5 матчах. «Сибирь» дважды забила в меньшинстве (!) и вытащила серию буллитов