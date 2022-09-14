Владимир Юрзинов-младший: «У «Авангарда» неплохая команда, есть резерв. Ситуация может кардинально поменяться, глобальные выводы делать рано»

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Владимир Юрзинов-младший поделился мнением об игре команд Восточной конференции.

– Чем вы объяснили слабое начало сезона со стороны команд Востока?

– Даже в отсутствии иностранцев лидирующие команды смогли укрепить свои составы. Но достаточно неожиданно, что «Авангард», «Барыс», «Трактор», «Салават Юлаев» и «Ак Барс» так начали сезон. Многие ожидали от них более уверенного старта.

Но в то же время у команд, которые раньше не находились в верхней части таблицы, сыгранные составы, и, не надеясь на большее, они работали с тем, что есть. Также в такой ситуации очень важна тренерская работа – поменялись игроки, появилось больше молодежи, надо ставить большинство и меньшинство.

Работать помощником – это одно, а главным тренером, особенно в команде, претендующей на высокие места, – совсем другое.

– Сказывается, что Дмитрий Рябыкин был помощником в «Авангарде» и, возможно, ему не хватает авторитета среди игроков?

– Думаю, дело не в отношении игроков. Андрей Разин и Вадим Епанчинцев смогли пройти путь в ВХЛ и им легче, потому что они принимали решения как главные тренеры и могли делать ошибки. А на уровне КХЛ за ошибки спрашивают гораздо серьезнее. Понятно, что руководители клубов ждут результат.

Если говорить про «Авангард», то все попадают в непростые ситуации. Главное – правильно выйти из них. «Авангарду» придется выползать из такой ситуации, но, я считаю, что там неплохая команда и есть резерв. Надо учитывать, что прошло всего несколько туров, и ситуация может кардинально поменяться. Глобальные выводы делать рано, – сказал заслуженный тренер России.

У «Авангарда» – 5 поражений в 5 матчах. «Сибирь» дважды забила в меньшинстве (!) и вытащила серию буллитов

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