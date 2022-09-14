Ткачев о «Тракторе»: «Будем налаживать качество игры. Если нарастим обороты, то и очки у нас придут»

высказался о проблемах в игре «Трактора».

В 6 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ челябинский клуб потерпел 4 поражения.

– Что скажете по матчам в Уфе, Новосибирске и Нурсултане? Что стало ключевым?

– В каждой игре, наверное, по-разному. Например, в первой игре с «Салаватом» роль сыграла дисциплина. В игре с «Барысом» не хватило хороших голевых моментов. То есть, мало голевых возможностей создавали. Вроде бы и шайбу держали, но все как-то по периметру. Мало опасности.

– Очень много бросков приходится в каркас ворот, в штанги. И в матче с «Барысом» Кирилл Капустин попал, у вас был момент в Новосибирске, когда все сами сделали в овертайме, двойной такой получился. Можно ли предположить, что не хватает немного фарта в завершении?

– Ну да, чуть-чуть есть такой момент. Ничего страшного, часть игры. Надо это невезение немножко переломить в нашу сторону и тогда у нас будет больше голов. Больше уверенности и больше побед соответственно.

– Что скажете по поводу старта чемпионата? Почему буксуют многие лидеры Востока?

– Хороший старт чемпионата в плане многих команд, от которых не ожидали. Все команды настраивались в основном на старт чемпионата, как-то набрать побольше очков. Кто-то может быть лучше физически готов. Я думаю, что команды поправят свою ситуацию.

Наверное, больше буду говорить про нас, будем стараться где-то переломить ход игры и налаживать качество игры. В принципе, в этом матче качество игры было неплохое, переиграли, я считаю, соперника по самой игре, но не хватило чуть в завершении.

Если будем наращивать обороты, правильно играть, то и очки у нас придут, – сказал форвард после игры с (1:3).