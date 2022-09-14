Алексей Бывальцев: «Седлак – реальная машина. Таких центров в КХЛ крайне мало. Надеюсь, у него все получится в «Колорадо»

считает, что в мало таких центров, как .

– В прошлом плей-офф казалось, что в «Тракторе» произошел надлом в отношениях с легионерами. Были какие-то недомолвки с теми же чехами?

– У нас к ним – вообще никаких. Но было видно, что они сильно переживают из-за всей этой ситуации. Мы редко говорили о политике в раздевалке. Иногда обсуждали новости и то, что кто-то где-то прочитал.

Мы всегда старались успокоить ребят, уверяли, что им ничего не угрожает. Но с родины им писали не очень приятные вещи, угрожали их семьям. Для меня непонятно, когда свои же пишут тебе такое. Они приняли решение уехать и не вернуться. Это не наше дело. Значит, на их место придут другие люди.

– Чей уход из легионеров больнее всего ударил по команде?

– Если выбирать одного, то однозначно Седлак. Таких центров в КХЛ крайне мало. Несмотря на то, как он играл в атаке, он проделывал очень много черновой работы на всех участках льда.

Лукаш – реальная машина. Да, по сути, он был моим конкурентом. Но не восхищаться им трудно. Надеюсь, у него все получится в , – сказал нападающий .