Адам Альмквист: «Буду делать все, что от меня зависит. Надеюсь, смогу быть лидером в «Тракторе»

высказался после прилета в Челябинск.

– Расскажи о своей дороге в Челябинск. Сколько времени она заняла, как ты долетел?

– Вылетал из Стокгольма, где получил визу, в Стамбуле была ночная пересадка, а уже сегодня из Стамбула прилетел в Челябинск.

– Ты несколько раз приезжал в Челябинск с разными командами. Что-нибудь запомнилось с этих поездок? Сохранились ли какие-то воспоминания?

– Бывал здесь на выездных играх и они всегда были сложными, так как «Трактор» – хорошая команда. Не представлялось возможности погулять по городу, но буду рад узнать, как выглядит Челябинск за пределами ледовой арены.

– На старте сезона у «Трактора» одной из проблемных позиций после ухода Лоуренса Пайлата и Ника Бэйлена была позиция атакующего защитника. Готов ли ты стать первой скрипкой в большинстве и играть по 22-23 минуты?

– Надеюсь, что да. Я буду играть так, как видит это тренер, буду делать все, что от меня зависит. Надеюсь, что смогу быть тем самым лидером.

– «Трактор» – клуб с большими амбициями и серьезными задачами на этот сезон. С каким настроем ты принял этот вызов? Готов к большой работе?

– Сейчас нужно подготовиться и как можно скорее начать играть, а уже там день за днем работать. Я не хочу заглядывать наперед, но буду выкладываться, а там уже посмотрим на результат.

– Расскажи немного о том, как готовился в Швеции и как оценишь сам свою форму?

– Я тренировался с несколькими игроками летом: спортзал, бег, теннис, всего понемногу. Позже вышел на лед, но все-таки есть разница между тем, когда ты тренируешься на льду с командой или самостоятельно. Поэтому сейчас жду тренировок с командой и, конечно, игр, – сказал защитник .