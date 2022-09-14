Вячеслав Фетисов: «Хочу поблагодарить Словакию за то, что они будут вызывать игроков из России. А Гандзуш пускай отдохнет, странный парень»

Теги Вячеслав Фетисов Сборная Словакии по хоккею Михал Гандзуш КХЛ Федерация хоккея Словакии Хоккей

Вячеслав Фетисов считает Михала Гандзуша странным.

Ранее стало известно, что обладатель Кубка Стэнли покидает исполком Федерации хоккея Словакии. Он не согласен с решением организации продолжить вызывать игроков из КХЛ в сборную Словакии.

«Пусть отдыхает чемпион, это его позиция. Я хочу выразить благодарность Словакии за то, что они будут вызывать игроков из России, молодцы.

А парень пускай отдохнет, у него мозги наверное по-другому заточены, можно только посочувствовать. Странный парень», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные