Вячеслав Фетисов: «Хочу поблагодарить Словакию за то, что они будут вызывать игроков из России. А Гандзуш пускай отдохнет, странный парень»

считает Михала Гандзуша странным.

Ранее стало известно, что обладатель Кубка Стэнли покидает исполком Федерации хоккея Словакии. Он не согласен с решением организации продолжить вызывать игроков из в сборную Словакии.

«Пусть отдыхает чемпион, это его позиция. Я хочу выразить благодарность Словакии за то, что они будут вызывать игроков из России, молодцы.

А парень пускай отдохнет, у него мозги наверное по-другому заточены, можно только посочувствовать. Странный парень», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.