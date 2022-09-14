Вячеслав Фетисов: «Хочу поблагодарить Словакию за то, что они будут вызывать игроков из России. А Гандзуш пускай отдохнет, странный парень»

Вячеслав Фетисов считает Михала Гандзуша странным.
Ранее стало известно, что обладатель Кубка Стэнли покидает исполком Федерации хоккея Словакии. Он не согласен с решением организации продолжить вызывать игроков из КХЛ в сборную Словакии.
«Пусть отдыхает чемпион, это его позиция. Я хочу выразить благодарность Словакии за то, что они будут вызывать игроков из России, молодцы.
А парень пускай отдохнет, у него мозги наверное по-другому заточены, можно только посочувствовать. Странный парень», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.