Обладатель Кубка Стэнли Гандзуш покидает исполком Федерации хоккея Словакии. Он не согласен с решением вызывать игроков из КХЛ в сборную

Обладатель Кубка Стэнли Михал Гандзуш не согласен с решением Федерации хоккея Словакии.

Член исполнительного комитета организации подал в отставку.

Он сделал это, потому что не согласен с решением продолжить вызывать игроков из в сборную Словакии.

Об этом сообщил Михал Хандзуш в сообщении, которое он отправил клубу и позже опубликовал.

«Я ухожу в отставку с поста члена исполнительного комитета Федерации хоккея Словакии, а также слагаю с себя все свои обязанности в организации.

Большинство членов исполкома решили, что игроки, выступающие в КХЛ, могут продолжать представлять Словакию на международных соревнованиях, и я это уважаю.

Однако это мнение противоречит моим ценностям, поэтому в данных обстоятельствах я не могу представить свою дальнейшую работу в каком-либо качестве в Федерации хоккея Словакии», – говорится в заявлении Гандзуша.

Гандзуш – обладатель Кубка Стэнли-2013 в составе «Чикаго», чемпион мира 2002 года.

В НХЛ он также играл за «Сент-Луис», «Койотис», «Филадельфию», «Лос-Анджелес» и «Сан-Хосе».