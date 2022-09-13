Обладатель Кубка Стэнли Гандзуш покидает исполком Федерации хоккея Словакии. Он не согласен с решением вызывать игроков из КХЛ в сборную

Обладатель Кубка Стэнли Михал Гандзуш не согласен с решением Федерации хоккея Словакии.
Член исполнительного комитета организации подал в отставку.
Он сделал это, потому что не согласен с решением продолжить вызывать игроков из КХЛ в сборную Словакии.
«Я ухожу в отставку с поста члена исполнительного комитета Федерации хоккея Словакии, а также слагаю с себя все свои обязанности в организации.
Большинство членов исполкома решили, что игроки, выступающие в КХЛ, могут продолжать представлять Словакию на международных соревнованиях, и я это уважаю.
Однако это мнение противоречит моим ценностям, поэтому в данных обстоятельствах я не могу представить свою дальнейшую работу в каком-либо качестве в Федерации хоккея Словакии», – говорится в заявлении Гандзуша.
Гандзуш – обладатель Кубка Стэнли-2013 в составе «Чикаго», чемпион мира 2002 года.
В НХЛ он также играл за «Сент-Луис», «Койотис», «Филадельфию», «Лос-Анджелес» и «Сан-Хосе».