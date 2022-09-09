Депутат Свищев о том, что игроков из КХЛ будут вызывать в сборную Словакии: «Словаки лукавят. Это не подарок для России, а прагматичное решение»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о том, что в сборную Словакии будут вызывать игроков КХЛ.

– Мы приветствуем заявления Федерации хоккея Словакии в том, что спорт вне политики. Это решение справедливо, прежде всего, не по отношению к России, а к словацким спортсменам.

Но, я думаю, в Словакии лукавят. Это не подарок для России, а прагматичное решение. Если бы они запретили своим хоккеистам играть в КХЛ, то должны были бы трудоустроить их и предложить контракты не хуже по условиям. А такого они сделать не смогут.

Если без работы останутся топовые хоккеисты, это будет катастрофическая ситуация для самой Федерации хоккея Словакии.

– То есть Словакия развивает своих игроков в КХЛ?

– Это бесплатная практика для игроков сборной Словакии. В КХЛ игроки обеспечены хорошей работой, зарплатой и соцпакетами. В Европе нет равных чемпионату КХЛ – по зрелищности, по уровню и по профессионализму, – сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

В сборную Словакии будут вызывать игроков из КХЛ: «Они не нарушают международные соглашения или наши законы»