Гендиректор «Торпедо» о Гуске: «Было непросто договориться. Надеемся, что встретим его накануне матча со «Спартаком»

рассказал, когда присоединится к .

«Если все нормально будет, надеемся, что в Москве накануне матча со «Спартаком» мы его и встретим. оценит его кондиции, и мы посмотрим, когда он сможет сыграть.

Было непросто договориться, вы же знаете, что касается любого иностранца, это непростой процесс.

В сборную Словакии будут вызывать игроков из КХЛ? Считаю, что это вполне адекватное решение, так оно и должно быть», – сказал генеральный директор «Торпедо».

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ «Спартак» – «Торпедо» пройдет 16 сентября.