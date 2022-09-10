Гендиректор «Торпедо» о Гуске: «Было непросто договориться. Надеемся, что встретим его накануне матча со «Спартаком»

Теги Торпедо Александр Харламов Николай Хабибулин Сборная Словакии по хоккею КХЛ Адам Гуска ТАСС Хоккей

Александр Харламов рассказал, когда Адам Гуска присоединится к «Торпедо».

«Если все нормально будет, надеемся, что в Москве накануне матча со «Спартаком» мы его и встретим. Николай Хабибулин оценит его кондиции, и мы посмотрим, когда он сможет сыграть.

Было непросто договориться, вы же знаете, что касается любого иностранца, это непростой процесс.

В сборную Словакии будут вызывать игроков из КХЛ? Считаю, что это вполне адекватное решение, так оно и должно быть», – сказал генеральный директор «Торпедо».

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ «Спартак» – «Торпедо» пройдет 16 сентября.

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