Павел Кудрявцев прокомментировал свой дебют за «Динамо».

Нападающий принял участие в матче против «Витязя» (2:0).

– Естественно, только положительные эмоции от дебюта. Побеждать всегда приятно!

– После ударной предсезонки получил травму. Как вообще все перенес и как сейчас чувствуешь себя?

– Я хорошо чувствовал себя, сейчас буду вливаться постепенно, входить в игру.

– Как морально себя ощущал? Переход в новую команду, неплохая предсезонка, травма… Команда уже играет, а ты все еще сидишь смотришь со стороны.

– Всякое случается. Я положительно воспринял этот переход. Травмы – часть нашей карьеры. Хорошо, что все оказалось не так серьезно, как могло быть. Пропустил месяц и вернулся в строй.

– Что скажешь про своего партнера Илью Коновалова, с которым ты был еще в «Локомотив». Пять игр и два сухаря.

– Илья – отличный вратарь и показывает свой уровень и мастерство. Наша задача – помогать ему, – сказал нападающий.