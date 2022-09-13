О′Делл об игре канадцев на вбрасываниях: «Гордимся этим и с детства отрабатываем. Может, мы знаем что-то, чего не знают другие?»

ответил, почему канадские хоккеисты хорошо играют на вбрасываниях.

– С «Нефтехимиком» ты выиграл 19 из 20. Как такое возможно?

– Не знаю, может, немного повезло. Я работаю над этим на тренировках, но это все равно сумасшедший показатель. Надеюсь, буду продолжать в том же духе.

– Другим ребятам в команде даешь советы? Например, Михайлову, у которого за 60% выигранных вбрасываний?

– Мы работаем над вбрасываниями после тренировок, советую ему что-то. Но он леворукий, а я праворукий, поэтому у нас разные стратегии на «точке». Но я стараюсь показать ему что могу.

– В России раньше были крутые центры, но в последнее время новые игроки не появляются, а большая проблема в том, что они не умеют играть на «точке». Сейчас в топ-5 лиги четыре канадца, включая тебя. Что такого в канадских игроках, что вы так хороши на вбрасываниях?

– Этого я вам не скажу! Да нет, я даже не знаю… Мы с детства это отрабатываем.

Даже не знаю, почему мы так хороши на вбрасываниях, но мы гордимся этим и ежедневно работаем над собой. Тут важна стратегия… Может, мы знаем что-то, чего не знают другие? – сказал нападающий московского .