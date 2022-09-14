Эрик О′Делл: «Кудашов очень спокойный и расслабленный, но знает, как выжать максимум из игроков. Таким и должен быть хороший тренер»

Эрик О′Делл поделился мнением о тренере «Динамо» Алексее Кудашове.
– Алексей Кудашов играл в НХЛ и владеет английским языком. Это помогает тебе в коллективе?
– Да, это здорово. Все наши тренеры говорят на английском, это облегчает коммуникацию не только мне, а всем легионерам. Нам легче задавать вопросы, а тренерам легче что-то до нас донести.
– Кудашов всегда спокойный и уверенный, это передается команде?
– Он очень спокойный и расслабленный, но знает, как выжать максимум из своих игроков. Таким и должен быть хороший тренер, – сказал нападающий московского «Динамо».