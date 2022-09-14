Миронов о капитанстве в «Динамо»: «Для меня это действительно большая честь. Мне эта роль по душе»

прокомментировал свое назначение капитаном .

– Никто не сомневался, что именно ты станешь капитаном «Динамо» в этом сезоне. Как в итоге состоялось назначение?

– За два дня до Кубка мэра Москвы тренеры раздали нам листочки с ручками. Каждый должен был написать четыре фамилии – капитана и трех ассистентов. Потом на тренировке объявили, что капитаном выбрали меня.

– Что для тебя означает капитанская нашивка на форме родного клуба? Сердце екнуло?

– Приятно, не буду скрывать, что я этого хотел. Ребятам, тренерскому штабу и руководству – огромное спасибо за доверие. Для меня это действительно большая честь.

– То есть ты именно хотел быть капитаном? Ведь не секрет, что есть известные и авторитетные игроки, которые принципиально отказываются от роли вожака команды.

– Нет, я хотел. Конечно, есть игроки, которые в хоккее звезды, но не особо любят разговаривать. Тут от характера многое зависит. А мне роль капитана по душе. Когда весной подписывал контракт, чувствовал, что во мне хотят видеть лидера команды.

Но сейчас-то можно много наговорить, а главное в том, чтобы мы всей командой, рано или поздно, дошли до заветного Кубка. «Динамо» – одна большая семья. И молодежь, и те, кто постарше, – все равны. У капитана и его ассистентов никаких привилегий нет, – сказал защитник «Динамо».