Дмитрий Шикин: «Первостепенная задача «Витязя» – попадание в плей-офф. А дальше будем смотреть»

прокомментировал выступление в сезоне-2022/23.

– С чем связываете успешный старт сезона? Были ли моменты в вашей подготовке, которые отразились на том, что вы так успешно стартовали?

– Готовились в штатном режиме. Ребята помогают, а я делаю все, чтобы помочь команде. Складывается как складывается. Мы не смотрим, хороший старт или нет. Мы выходим и играем каждую игру от ножа.

– Чувствуете, что близки по форме к образцу своих лучших сезонов, как, например, в «Сочи»?

– Лучших сезонов? Лучшие сезоны у меня еще впереди.

– На какое место с такой игрой можете претендовать по итогам сезона?

– Сейчас рано еще говорить, только начало чемпионата. На какое место мы можем претендовать? Первостепенная задача для нас – это попадание в плей-офф. А дальше будем смотреть.

– Как вам календарь, который ввели в в этом сезоне: с одной паузой на игры сборной и плотным графиком?

– Немного тяжеловато. Но все команды в равных условиях. Подстроимся, перестроимся. Будем играть, – сказал вратарь «Витязя» .