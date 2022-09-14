Дмитрий Шикин: «Первостепенная задача «Витязя» – попадание в плей-офф. А дальше будем смотреть»

Дмитрий Шикин прокомментировал выступление «Витязя» в сезоне-2022/23.
– С чем связываете успешный старт сезона? Были ли моменты в вашей подготовке, которые отразились на том, что вы так успешно стартовали?
– Готовились в штатном режиме. Ребята помогают, а я делаю все, чтобы помочь команде. Складывается как складывается. Мы не смотрим, хороший старт или нет. Мы выходим и играем каждую игру от ножа.
– Чувствуете, что близки по форме к образцу своих лучших сезонов, как, например, в «Сочи»?
– Лучших сезонов? Лучшие сезоны у меня еще впереди.
– На какое место с такой игрой можете претендовать по итогам сезона?
– Сейчас рано еще говорить, только начало чемпионата. На какое место мы можем претендовать? Первостепенная задача для нас – это попадание в плей-офф. А дальше будем смотреть.
– Как вам календарь, который ввели в КХЛ в этом сезоне: с одной паузой на игры сборной и плотным графиком?
– Немного тяжеловато. Но все команды в равных условиях. Подстроимся, перестроимся. Будем играть, – сказал вратарь «Витязя» .