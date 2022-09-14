Светлов о вратарском кризисе в КХЛ: «Стало меньше легионеров. Не все голкиперы справляются с давлением, особенно в больших клубах»

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Сергей Светлов высказался о вратарском кризисе в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– У Уфы и Челябинска есть вратарские проблемы. Дело даже не в ротации голкиперов, хотя многие тренеры ценят, когда есть ярко выраженные первый и второй номера. Дело в том, что и первые, и вторые пока не стабильны. Кстати, такое происходит и в ряде других ведущих клубов – например, в «Магнитке» и «Локомотиве».

– Как объяснить вратарский кризис?

– В этом сезоне в КХЛ стало меньше легионеров, основная нагрузка легла на наших вратарей. Для них огромную роль играет психология. Возможно, не все справляются с давлением, особенно в больших клубах.

Это ментальный момент – в Омске, Уфе, Челябинске, других хоккейных городах ты под микроскопом, все сравнивают тебя с уехавшими иностранцами, сразу требуют результата. Но это профессиональный спорт, тут никто никого не жалеет, слезам не верит. Нормальная конкуренция.

В любом случае уверен, что российская вратарская школа, в общем-то, в порядке. Посмотрите на голкипера «Витязя» Шикина – на него ничего не давит, он получает удовольствие от игры и вытягивает свой клуб.

Похожая история с Подъяпольским и «Северсталью». Психология во вратарском деле – три четверти успеха, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

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