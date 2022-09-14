Шикин о 1-м поражении «Витязя» в сезоне: «Невозможно все время выигрывать. Сделаем работу над ошибками»

высказался после поражения «Витязя» от «Динамо» (0:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Сильные испытываете эмоции от первого поражения в сезоне?

— Невозможно все время выигрывать. Это игра, это хоккей. Всегда есть победивший и побежденный. Нам не удалось заработать очки, но мы сделаем работу над ошибками.

— Чувствуется, что после первых успехов соперники стали настраиваться на вас по-особенному?

— На самом деле мы, конечно, разбираем соперника. Но в первую очередь обращаем внимание на то, как играем сами. И нам в этой игре с «Динамо» чего-то явно не хватило. Именно в нашей игре.

— Следующий матч у вас на выезде с действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА, который очень нестабилен в начале нынешнего сезона. Чего ждете от этого соперника?

— Посмотрим их игры, разберем сильные и слабые стороны ЦСКА. Под каждый матч мы разбираем соперника, готовимся индивидуально. Только стараемся делать все, чтобы навязать им свою игру, – сказал вратарь .