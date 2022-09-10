Шикин об игре «Витязя»: «У нас сбалансированная команда, каждый знает, что он должен делать»

подвел итоги матча с «Локомотивом» (4:3 ОТ).

«Витязь» начал сезон Фонбет чемпионата КХЛ с четырех побед в четырех стартовых играх, набрав восемь очков.

«Этот матч, наверное, был сложным с той точки зрения, что мы играем через день, немного подустали, и все ребята чувствуют эту усталость. Сейчас, слава богу, есть возможность передохнуть пару дней: мы восстановим силы и начнем двигаться дальше.

играет более системно: у него все отточено, все отработано и, конечно, с таким соперником тяжело играть, и нам приходилось доставать больше из себя, чем обычно.

Успехи «Витязя» на старте сезона? Мы слышим, что о нас говорят, но это ни в коем случае на нас никак не отражается. Мы выполняем свою работу: каждый выходит, бьется. У нас сбалансированная команда, каждый знает, что он должен делать. Мы работаем, двигаемся вместе, разбираем ошибки, и только вместе мы можем достигать больших результатов», – сказал вратарь .

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