Шикин, Никишин и Спунер – лучшие игроки недели в КХЛ. У защитника СКА 5 очков в трех матчах

КХЛ определила лучших игроков второй недели сезона-2022/2023.

Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата КХЛ определила лауреатов второй недели турнира на основании статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ.

Лучшим вратарем недели впервые в карьере признан из , одержавший три победы в трех матчах недели. По его воротам нанесли 103 броска (34,3 в среднем за игру), из которых он отразил 95,15%. Коэффициент надежности составил 1,66. В матче с «Барысом» (5:0) голкипер сыграл на ноль.

Лучшим защитником впервые в карьере стал игрок СКА Александр Никишин, набравший 5 (1+4) очков в трех матчах. За прошедшую неделю Никишин совершил пять силовых приемов, заблокировал три броска и один раз отобрал шайбу. Среднее игровое время составило 21 минуту и 18 секунд.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан хоккеист минского , набравший 6 (5+1) очков в трех матчах. В играх с «Авангардом» (6:3) и «Салаватом Юлаевым» (2:4) форвард сделал дубли. На его счету также один силовой прием, один заблокированный бросок и один отбор шайбы, среднее игровое время составило 18 минут и 53 секунды.