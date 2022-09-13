Найт выиграл 26 вбрасываний из 31 в матче с «Сибирью». Он сыграл 26 минут – больше всех в «Авангарде»

Корбан Найт выиграл 83% вбрасываний в матче против «Сибири».
Канадский нападающий «Авангард» выиграл 26 из 31 единоборств на вбрасываниях.
Также центрфорвард провел на льду 26 минут и 25 секунд – самый высокий показатель в омском клубе.
Найт отметился результативной передачей в игре с новосибирцами: в конце третьего периода Корбан нанес бросок с левого круга вбрасывания, шайба задела Наиля Якупова и попала в ворота.
У «Авангарда» – 5 поражений в 5 матчах. «Сибирь» дважды забила в меньшинстве (!) и вытащила серию буллитов