Найт выиграл 26 вбрасываний из 31 в матче с «Сибирью». Он сыграл 26 минут – больше всех в «Авангарде»

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Корбан Найт выиграл 83% вбрасываний в матче против «Сибири».

Канадский нападающий «Авангард» выиграл 26 из 31 единоборств на вбрасываниях.

Также центрфорвард провел на льду 26 минут и 25 секунд – самый высокий показатель в омском клубе.

Найт отметился результативной передачей в игре с новосибирцами: в конце третьего периода Корбан нанес бросок с левого круга вбрасывания, шайба задела Наиля Якупова и попала в ворота.

У «Авангарда» – 5 поражений в 5 матчах. «Сибирь» дважды забила в меньшинстве (!) и вытащила серию буллитов

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