Павел Дедунов: «Авангарду» надо играть от печки, а не искать супермегакомбинации. Нужно один раз победить, тогда вернется уверенность»

высказался после матча против (2:3 Б).

«Мы были близки к победе не только сегодня, но и с . Там тоже были моменты и шансы на овертайм.

Пока не совсем играем в свой хоккей, где-то не везет, но дальше легче не будет. Нужно зарабатывать везение.

В нашей ситуации нужно играть от печки, а не искать супермегакомбинации. Удача с проигрышами не приходит, а только с победами. Нужно один раз победить, и тогда к лидерам вернется уверенность.

Мы держимся командой вместе. Здесь другим макаром не выйдет. Нужно друг друга поддерживать, разваливаться ни в коем случае нельзя.

, прилетевший в Новосибирск, с игроками не разговаривал. В команде «Авангард» никому не безразлична судьба «Авангарда». Все живут им: игроки, тренеры, персонал, руководство, болельщики. Поэтому присутствие на трибунах руководства – это показатель того, что мы все вместе.

У нас у всех есть ответственность перед тренерами. Мы видим, сколько они режут видео для нас, сколько делают для команды. Мы должны их поддерживать, потому что они проделывают для хоккеистов огромную работу. Мы обязаны побеждать, тем самым отдав им долг», – сказал нападающий «Авангарда».

У «Авангарда» – 5 поражений в 5 матчах. «Сибирь» дважды забила в меньшинстве (!) и вытащила серию буллитов