Рябыкин о 5-м поражении подряд: «Хотя бы с очками. В 3-м периоде были моменты, но пропустили в большинстве. Проиграли сами себе»

подвел итоги матча с «Сибирью» (2:3 Б).

«Авангард» проиграл 5-й матч подряд.

«Эмоции после гола Якупова? Знаете, над нами довлели четыре поражения. Это тоже поражение, но хотя бы с очками. Я думаю, все ребята хотели выиграть сегодня. Не могу сказать, что кто-то не хотел. Желание было огромное, но иногда это желание перехлестывает разум, и получается вот так.

Хорошо начали матч. Контролировали игру. Во втором периоде «Сибирь» чуть-чуть добавила. В третьем периоде были моменты, но пропустили в большинстве, и слава богу, что сравняли и набрали первое очко. Проиграли сами себе.

Две пропущенные шайбы в большинстве – это аномалия? Я думаю, аномалия. Надеюсь, что для нас пропускать в большинстве – аномалия. Но сегодня она случилась. До этого у нас не было такого. Но иногда, когда играешь в четыре нападающих и одного защитника, такое случается, что кто-то из нападающих недорабатывает», – сказал главный тренер «Авангарда».

«Авангард» проиграл 5-й матч подряд. Клуб уступил «Сибири» по буллитам, набрав 1-е очко в сезоне