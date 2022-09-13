Тэйлор Бек: «У «Авангарда» есть великолепные хоккеисты. Им просто нужно как следует включиться и найти свою игру»

прокомментировал победу в матче против «Авангарда» (3:2 Б).

«Злая, злая игра получилась. Соперник имел массу моментов, много бросал. Конечно, нам нужно было играть лучше, играть ответственней, но мы очень рады победе и двум очкам.

Справедливо ли говорить, что «Авангард» – последняя команда ? Нет, конечно, у них великолепная команда. У них каждый год очень неплохой коллектив. Нынче они играют по хорошей системе, у них есть великолепные хоккеисты. Им просто нужно как следует включиться и найти свою игру. Уверен, у все будет в порядке.

Пропущенный гол за минуту до конца? Не скрою, это было очень обидно. Эта шайба несколько высосала из нас энергию, большое спасибо Костину, он нас просто выручил. Моя вторая попытка в серии буллитов – наконец-то удалось сделать то, что задумывал», – сказал нападающий .