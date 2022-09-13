Андрей Мартемьянов: «Пожелаю Рябыкину терпения. Место «Авангарда» в таблице не соответствует качеству их игры – в пятерке должны быть»

Андрей Мартемьянов рассказал о победе «Сибири» над «Авангардом» (3:2 Б).
«Сложная игра была с хорошим соперником. Честно скажу, немного опасались «Авангард». Соперник находился в непростом положении.
Понимали, что они будут выгрызать каждый момент. В первом периоде мы вяловато играли в атаке, зато в обороне смотрелись более самоотверженно, чем в предыдущих матчах.
Никита Шашков заблокировал два броска и получил травму. Гематома – сто процентов есть. Бросков был прямой, он пожертвовал собой! Команда играла за него. Надеюсь, все обойдется.
Сегодня была борьба характеров. Напряжение витало над площадкой. Напряжены были как мы, так и игроки «Авангарда». Немного были не в своей тарелке. Я думаю, заряженность омичей на ворота – это тренерское задание. Один гол они все-таки закопали.
Пожелаю Дмитрию Рябыкину терпения. Советую ему быть хладнокровным и находить выходы из ситуации самому.
Место «Авангарда» в таблице абсолютно не соответствует качеству их игры. Они минимум должны быть в пятерке! Сбалансированная команда с хорошими мастерами.
Возможно, из-за психологического давления нет раскованности в атаке. Главное, чтобы не было разлада в команде», – сказал главный тренер новосибирского клуба.