Андрей Мартемьянов: «Пожелаю Рябыкину терпения. Место «Авангарда» в таблице не соответствует качеству их игры – в пятерке должны быть»

рассказал о победе над (3:2 Б).

«Сложная игра была с хорошим соперником. Честно скажу, немного опасались «Авангард». Соперник находился в непростом положении.

Понимали, что они будут выгрызать каждый момент. В первом периоде мы вяловато играли в атаке, зато в обороне смотрелись более самоотверженно, чем в предыдущих матчах.

заблокировал два броска и получил травму. Гематома – сто процентов есть. Бросков был прямой, он пожертвовал собой! Команда играла за него. Надеюсь, все обойдется.

Сегодня была борьба характеров. Напряжение витало над площадкой. Напряжены были как мы, так и игроки «Авангарда». Немного были не в своей тарелке. Я думаю, заряженность омичей на ворота – это тренерское задание. Один гол они все-таки закопали.

Пожелаю Дмитрию Рябыкину терпения. Советую ему быть хладнокровным и находить выходы из ситуации самому.

Место «Авангарда» в таблице абсолютно не соответствует качеству их игры. Они минимум должны быть в пятерке! Сбалансированная команда с хорошими мастерами.

Возможно, из-за психологического давления нет раскованности в атаке. Главное, чтобы не было разлада в команде», – сказал главный тренер новосибирского клуба.