Чесалин про 2 гола в меньшинстве в игре с «Авангардом»: «Боженька все видит. Везет сильнейшим»

высказался после матча против «Авангарда» (3:2 Б).

«Сегодня у меня был первый матч дома в этом сезоне. Эмоции иногда даже зашкаливали. Приходилось их в некоторых моментах сдерживать. К счастью, получилось. Зато эмоции вложил в бросок, который вылился в гол. Сработала команда, поймали «Авангард» на пересменке.

Два гола в меньшинстве? Боженька все видит. Везет сильнейшим. За Шашкова мы обязаны были забить в меньшинстве. Он не доиграл матч из-за попадания шайбы.

«Авангард» – это команда с большими традициями и регалиями. Мы настраивались на них как на лидеров, хотя они и на последнем месте. Небольшое количество бросков – это наши недочеты. Мы улучшаем, улучшаем, в итоге все обрывается на пасе. Тренер нам постоянно об этом говорит.

Спасибо болельщикам за три аншлага подряд. Они просто лучшие! Я предыдущий матч смотрел с трибун, сам поддержал волну, которая продолжалась кругов пять», – сказал нападающий .

У «Авангарда» – 5 поражений в 5 матчах. «Сибирь» дважды забила в меньшинстве (!) и вытащила серию буллитов