Денис Костин: «Мой первый сезон в КХЛ – когда «Авангард» не попал в плей-офф, тоже все было кувырком. Понимаю ребят, неудачно начавших чемпионат»

поделился эмоциями после победы над «Авангардом».

«Сибирь» одержала победу со счетом 3:2 в серии буллитов. Костин отразил 31 бросок из 33.

«Хочется поблагодарить полевых игроков, моих партнеров по команде, которые просто как сумасшедшие ловят на себя шайбы, хотя на них нет вратарской формы!

Спасибо ребятам за самоотверженность и характер. Когда нас зажимают, а мы забиваем – это дорогого стоит. Игра была тяжелая и для них, и для нас.

Я провел первое сибирское дерби в качестве игрока . Чувствуется накал перед игрой. Не надо даже комментировать как болеют в Новосибирске! Уши закладывает после того, как мы гол забиваем. Я осознал, что нахожусь по другую сторону баррикад сразу же, как контракт подписал.

Да, я играл за «Авангард», этот клуб мне многое дал, но теперь я игрок .

Мой первый сезон в – это сезон-2013/2014, когда «Авангард» не попал в плей-офф. Так что я ребят, которые неудачно начали сезон, понимаю. Тогда тоже было все кувырком», – сказал вратарь новосибирского клуба.

У «Авангарда» – 5 поражений в 5 матчах. «Сибирь» дважды забила в меньшинстве (!) и вытащила серию буллитов