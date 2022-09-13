Лидеры партий Квебека считают, что капитан «Монреаля» Сузуки должен выучить французский язык

Политики из Квебека считают, что должен выучить французский язык.

Ранее «Монреаль» объявил о назначении 23-летнего нападающего новым капитаном команды.

«Это отличный выбор. Ник Сузуки – лучший игрок, наряду с .

Я думаю, что это отличный выбор. Однако ему придется выучить французский», – сказал премьер-министр Квебека и лидер партии «Коалиция за будущее Квебека» Франсуа Лего.

Лидер «Либеральной партии Квебека» Доминик Англад также отметила, что было бы хорошо, если бы Сузуки выучил французский язык.

Лидер «Квебекской партии» Поль Сен-Пьер Пламондон назвал Сузуки «очень хорошим выбором». При этом он отметил важность изучения французского, так как пост капитана «Монреаля» предполагает общение с болельщиками из Квебека.

23-летний Сузуки стал самым молодым капитаном в истории «Монреаля»