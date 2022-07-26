The Athletic опубликовал топ-10 худших контрактов НХЛ.

Первое место заняло соглашение нападающего Тайлера Сегина с «Далласом».

1. Тайлер Сегин («Даллас»). Контракт с кэпхитом 9,85 млн долларов, оставшийся срок действия – 5 сезонов;

2. Сет Джонс («Чикаго») – 9,5 млн, 8 сезонов;

3. Джефф Скиннер («Баффало») – 9 млн, 5 сезонов;

4. Марк-Эдуард Влэшик («Сан-Хосе») – 7 млн, 4 сезона;

5. Дарнелл Нерс («Эдмонтон») – 9,25 млн, 8 сезонов;

6. Колтон Парайко («Сент-Луис») – 6,5 млн, 8 сезонов;

7. Эрик Карлссон («Сан-Хосе») – 11,5 млн, 5 сезонов;

8. Зак Веренски («Коламбус») – 9,58 млн, 6 сезонов;

9. Ник Сузуки («Монреаль») – 7,87 млн, 8 сезонов;

10. Бен Чиарот («Детройт») – 4,75 млн, 4 сезона.

Отмечается, что при составлении рейтинга не учитывались соглашения игроков, помещенных в список выбывших на долгий срок.