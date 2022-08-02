Сегин с 13 млн долларов – 1-й в рейтинге зарплат нового сезона НХЛ, Панарин – 2-й с 12,5 млн, Бобровский с 12 млн вошел в топ-7 (CapFriendly)

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Тайлер Сегин возглавил рейтинг зарплат нового сезона НХЛ, Артемий Панарин – на 2-м месте.

Форвард «Далласа» станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ в сезоне-2022/23. Его зарплата (не кэпхит) составит 13 миллионов долларов. Из них 8 млн канадец получит в виде аванса (называемого «подписным бонусом»). 

Отметим, что контракт 30-летнего нападающего с кэпхитом 9,85 млн долларов действует до 2027 года. 

На втором месте идет форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 12,5 млн (11,5 из них – аванс). 

Третье место делят несколько игроков с 12 млн – форвард Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), защитник Дарнелл Нерс («Эдмонтон»), вратарь Сергей Бобровский («Флорида»), форвард Александр Барков («Флорида»), защитник Эрик Карлссон («Сан-Хосе»). 

В топ-10 также входят защитник Адам Фокс («Рейнджерс»), вратарь Андрей Василевский («Тампа») и защитник Дрю Даути («Лос-Анджелес») – по 11 млн долларов. 

Зарплата 10+ млн долларов в следующем сезоне будет у 21 игрока. Из россиян в это число входят еще форварды Кирилл Капризов («Миннесота», 10 млн) и Александр Овечкин («Вашингтон», 10 млн). 

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