Сегин с 13 млн долларов – 1-й в рейтинге зарплат нового сезона НХЛ, Панарин – 2-й с 12,5 млн, Бобровский с 12 млн вошел в топ-7 (CapFriendly)

Тайлер Сегин возглавил рейтинг зарплат нового сезона , – на 2-м месте.

Форвард «Далласа» станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ в сезоне-2022/23. Его зарплата (не кэпхит) составит 13 миллионов долларов. Из них 8 млн канадец получит в виде аванса (называемого «подписным бонусом»).

Отметим, что контракт 30-летнего нападающего с кэпхитом 9,85 млн долларов действует до 2027 года.

На втором месте идет форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 12,5 млн (11,5 из них – аванс).

Третье место делят несколько игроков с 12 млн – форвард Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), защитник Дарнелл Нерс («Эдмонтон»), вратарь («Флорида»), форвард Александр Барков ( ), защитник Эрик Карлссон («Сан-Хосе»).

В топ-10 также входят защитник Адам Фокс ( ), вратарь Андрей Василевский ( ) и защитник Дрю Даути («Лос-Анджелес») – по 11 млн долларов.

Зарплата 10+ млн долларов в следующем сезоне будет у 21 игрока. Из россиян в это число входят еще форварды ( , 10 млн) и ( , 10 млн).