23-летний Сузуки стал самым молодым капитаном в истории «Монреаля»

«Монреаль» объявил о назначении новым капитаном команды.

23-летний нападающий стал 31-м капитаном в истории канадского клуба. Альтернативными капитанами будут защитник Джоэл Эдмундсон и форвард .

Также отмечается, что Сузуки стал самым молодым капитаном в истории «Канадиенс».

Хоккеист был выбран «Вегасом» в первом раунде драфта-2017, а в 2018 году его обменяли в «Монреаль» в результате сделки по переходу Макса Пачиоретти в «Голден Найтс».

Сузуки дебютировал за канадский клуб в сезоне-2019/20. В прошлом сезоне он набрал 61 (21+40) балл в 82 матчах регулярного чемпионата .

В 2021 году нападающий подписал 8-летний контракт с .