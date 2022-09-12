23-летний Сузуки стал самым молодым капитаном в истории «Монреаля»

Теги Монреаль НХЛ Брендан Галлахер Джоэл Эдмундсон Ник Сузуки Хоккей

«Монреаль» объявил о назначении Ника Сузуки новым капитаном команды.

23-летний нападающий стал 31-м капитаном в истории канадского клуба. Альтернативными капитанами будут защитник Джоэл Эдмундсон и форвард Брендан Галлахер.

Также отмечается, что Сузуки стал самым молодым капитаном в истории «Канадиенс».

Хоккеист был выбран «Вегасом» в первом раунде драфта-2017, а в 2018 году его обменяли в «Монреаль» в результате сделки по переходу Макса Пачиоретти в «Голден Найтс».

Сузуки дебютировал за канадский клуб в сезоне-2019/20. В прошлом сезоне он набрал 61 (21+40) балл в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В 2021 году нападающий подписал 8-летний контракт с «Монреалем».

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