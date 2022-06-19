«Монреаль» подарил свитер гонщику Фернандо Алонсо

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«Монреаль» подарил свитер Фернандо Алонсо.

Команда НХЛ опубликовала видео, на котором хоккеист Ник Сузуки дарит гонщику клубный свитер с фамилией Алонсо и номером 14.

Кроме того, Судзуки вместе с товарищами по команде Джошем Андерсоном и Коулом Кофилдом провели для Алонсо экскурсию по арене, сообщает TheSportsLite.

Фернандо Алонсо – испанский автогонщик, двукратный чемпион мира серии Формула-1, трехкратный вице-чемпион, бронзовый призер сезона-2007, чемпион мира по автогонкам на выносливость, двукратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана».

 

Фото: твиттер журналиста Криса Медланда

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