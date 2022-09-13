Кудашов о «Динамо»: «Для выводов еще рано, рубеж надо ставить в районе 20 игр. Пока непонятно: захлебнемся или нет»

считает, что выводы об игре можно делать после 20 матчей.

– Насколько довольны достигнутым на старте сезона результатом в процентном соотношении?

– Сейчас это пустой разговор. Игр стало 68 в сезоне, приблизительно, как в НХЛ. Часто команды начинают хорошо и заканчивают плохо, и наоборот.

Для нас это немного ново, мы пытаемся лавировать, смотреть состояние команды, но выводы пока рано делать. Конечно, приятно выигрывать и хотелось бы в таком процентном соотношение дойти до конца сезона.

Но для выводов еще рано, и рубеж надо ставить в районе двадцати игр. Только тогда будет понятно, где ты находишься, как выглядит команда.

Сейчас первые полтора месяца игры через день, поэтому непонятно: захлебнемся или не захлебнемся. Времени не будет исправить физическое состояние, – сказал главный тренер московскоого клуба.