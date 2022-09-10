Кудашов после 1:4 от СКА: «Впечатления отличные. Да, у «Динамо» есть недочеты, но хоккей всех держал в напряжении»

остался доволен игрой «Динамо», несмотря на поражение от (1:4).

Московский клуб потерпел первое поражение в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Впечатления отличные. Атмосфера, игра. Думаю, всем понравилась. Да, есть недочеты, которые будем исправлять, но хоккей всех держал в напряжении. Были моменты и движение. Силовая борьба. Все было хорошо.

– Концовка первого периода стала ключевой. Насколько неожиданными были голы, которые не вытекали из хода игры?

– Если знать, где голы будут случаться, то можно подстраховаться. А так, в некоторых моментах неправильно сыграли тактически. Равная игра была. Не вытекало ничего из первого периода. Не было такого, чтобы одна команда стояла давила, а другая – оборонялась. Это хоккей, случаются ошибки, и атмосфера повлияла.

– Очень активно начали, но потом что-то сломалось…

– Да ничего не сломалось. В некоторых моментах тактически сыграли неправильно. Где-то горячие головы побежали вперед, обрезались, получили контратаки.

– Как управлять этими горячими головами? Тяжело?

– Нормально. Ребята обученные. Многое уже получается. Есть разные команды, мы довольны своей, – сказал главный тренер .