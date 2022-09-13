Кудашов об игре «Динамо»: «Надо позитив искать, а не один негатив. Не шло большинство, но пластались в меньшинстве, забивали в равных составах»

доволен игрой в матче с .

Московский клуб нанес подмосковному первое поражение в Фонбет Чемпионате КХЛ – 2:0.

– Отличная игра. Мне понравилось. Говорю именно об игре, потому что и «Витязь» быстро действовал, и мы тоже не медленно. Моментов много было и скорости. Болельщики, хотя их визуально и немного было, болели очень шумно. Отличный праздник сегодня получился.

– Несмотря на отличные статистические показатели в атаке, показалось визуально, что первые минут 8-9 отдавали инициативу сопернику.

– Нет, не согласен. Я бы сказал, что «Витязь» забрал инициативу и отлично играл. Поэтому пришлось обороняться. Вообще, хоккей состоит из обороны, из атаки, поэтому приходится обороняться и иногда атаковать.

– После 6 штрафных минут в первом периоде команда играла очень четко и не давала возможности сопернику получить численное преимущество. Что-то особенное говорили игрокам в перерыве?

– Говорим каждый раз. Да и любой тренер говорит об этом. Игроки тоже не специально клюшками машут и цепляют. У нас из-за этого и травмы случаются, когда в меньшинстве на себя шайбы ловят.

– Сегодня впервые в сезоне реализовали большинство и этот гол сразу принес победу. Вы как-то переживали до матча по поводу того, что не работает этот компонент?

– Переживал. Так, например, это могло дать нам преимущество в игре в Санкт-Петербурге. Сейчас это важный элемент, все команды очень выровнялись, и игра в неравенстве дает преимущество. Но давайте скажем о том, что в меньшинстве мы хорошо отработали. Надо позитив искать, а не один негатив. Не шло большинство, старались пластаться в меньшинстве, и это удачно получалось. Не забивали в большинстве, но в равных составах получалось. Это тоже важный момент.

– Когда приедет Менелл, который может усилить большинство?

– К концу недели, но надо будет еще посмотреть на его готовность.

– «Динамо» мало пропускает, насколько сейчас актуально говорить о том, чтобы дать шанс второму вратарю?

– Он может получить шанс. Хорошо, что играем на ноль сейчас – это помогает и вратарю, и команде. Это важный момент, – сказал главный тренер московского клуба.