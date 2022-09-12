Московское «Динамо» нанесло «Витязю» первое поражение в сезоне КХЛ

«Витязь» впервые проиграл в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата .

Это поражение подмосковному клубу нанесло московское «Динамо». Бело-голубые одержали победу в Балашихе со счетом 2:0.

Прежде команда тренера Вячеслава Буцаева победила четыре раза подряд. В следующем матче, 14 сентября, сыграет с ЦСКА на выезде.

В свою очередь, команда под руководством выиграла четыре из пяти игр на старте сезона. 14 сентября встретится с «Сочи» на домашнем льду.