Московское «Динамо» нанесло «Витязю» первое поражение в сезоне КХЛ

«Витязь» впервые проиграл в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.
Это поражение подмосковному клубу нанесло московское «Динамо». Бело-голубые одержали победу в Балашихе со счетом 2:0.
Прежде команда тренера Вячеслава Буцаева победила четыре раза подряд. В следующем матче, 14 сентября, «Витязь» сыграет с ЦСКА на выезде.
В свою очередь, команда под руководством Алексея Кудашова выиграла четыре из пяти игр на старте сезона. 14 сентября «Динамо» встретится с «Сочи» на домашнем льду.
- Дата проведения
- 12 сентября, 19.30, «Балашиха-Арена»