Московское «Динамо» нанесло «Витязю» первое поражение в сезоне КХЛ

Теги Витязь Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

«Витязь» впервые проиграл в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.

Это поражение подмосковному клубу нанесло московское «Динамо». Бело-голубые одержали победу в Балашихе со счетом 2:0.

Прежде команда тренера Вячеслава Буцаева победила четыре раза подряд. В следующем матче, 14 сентября, «Витязь» сыграет с ЦСКА на выезде.

В свою очередь, команда под руководством Алексея Кудашова выиграла четыре из пяти игр на старте сезона. 14 сентября «Динамо» встретится с «Сочи» на домашнем льду.

Витязь – Динамо Москва 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Дата проведения
12 сентября, 19.30, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 48 О'Делл (Лилья, Уил)
0:2 – 60 Уил ()

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