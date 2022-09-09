Кудашов о работе тренером: «За 6-7 лет до завершения карьеры начал записывать все тренировки. Янне Карлссон в «Атланте» многому научил»

рассказал о том, как начинал готовиться к тренерской карьере.

– В сезоне-2012/13 вы стали ассистентом тренера в . А когда решили, что пойдете по этой стезе?

– Я начал записывать все тренировки без исключения где-то за шесть или семь лет до завершения карьеры. Захватил еще немного тренировок, когда играл у в ЦСКА. Есть воробьевские тренировки из «Химика». И с тех пор я записывал каждый день тренировок – что и как у нас происходило.

В «Атланте» рулили шведы, главным тренером был Янне Карлссон. И я ему очень благодарен. Он меня познакомил с Ларсом-Йораном Альквистом, который у нас теперь в московском «Динамо» работает тренером по ОФП. Хороший специалист и ответственный мужик.

А сам Карлссон меня очень многому научил. Как управлять командой, как ее тренировать, как вести себя с отдельными игроками. Доверил мне встать на лавку, а ведь прошел лишь месяц, как я закончил карьеру игрока. И я стою такой на лавке, руки в боки. А он у меня спрашивает: «Алексей, а кто идет на лёд?» Я такой: хоп… А он: «Кто идет, я тебя спрашиваю?».

Он встал рядом, а я начал вести игру. Карлссон же мне подсказывал или спрашивал: «Почему ты сделал такое изменение?» Я объяснял, и он говорил: «Да, так нормально». Это доверие мне очень помогло, – сказал главный тренер .