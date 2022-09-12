Ничушкин о возвращении в «Трактор»: «Нужно, чтобы последнее воспоминание о тебе было хорошим, а не так, будто приехал песком сыпать»

высказался о возможном возвращении в «Трактор».

– Когда клуб с вами подписывает контракт сразу на восемь лет, как это отражается психологически?

– Это дает уверенность в завтрашнем дне. Но ты понимаешь, что этот контракт еще нужно оправдать. У меня уже была ситуация, когда меня выкупали. Поэтому я понимаю, что подписанный контракт не дает тебе гарантии, что ты весь срок проведешь в этой команде. Если будешь не очень хорошо играть, заниматься своими делами, отвлекаться.

Контракт нужно отрабатывать. Причем я хочу его отработать так, чтобы меня болельщики любили. На те деньги, которые мне дали, еще нужно отыграть. А если я стану забивать 15 голов за сезон, этого будет недостаточно. Люди будут недовольны. Такой большой контракт дает мотивацию, я считаю.

– С детства у вас был фирменный стиль – вы тараном шли на ворота. Вы с возрастом по-прежнему любите делать «тачдауны»?

– Я все еще пытаюсь идти на ворота. Не скажу, что это фирменное. Но я играю в зависимости от того, что дают делать защитники. В детстве я много других голов забивал. Но когда потом начинал играть в «Тракторе» и молодежной сборной, все равно выходил в третьих-четвертых звеньях. А там чуть другой хоккей.

– Когда вам будет 35 лет и этот контракт подойдет к концу, вы хотели бы вернуться в ? Или останетесь в ?

– Да не знаю. Тяжело загадывать так наперед. Надо эти восемь лет доиграть, а там как будет, так будет. В любом случае заканчивать карьеру хотелось бы дома.

Но заканчивать тоже надо правильно. Я не хочу приехать, и чтобы меня в спину толкали, потому что я уже сам ехать не могу. Нужно, чтобы последнее воспоминание людей о тебе было в хорошем ключе, а не так, будто Ничушкин приехал сюда, чтобы на льду песком сыпать. Зачем это надо? Надеюсь, здоровья хватит, чтобы хорошо сыграть дома минимум год, – сказал форвард .