Ничушкин о КХЛ: «Матчи целиком точно не смотрю. Только хайлайты, ну и побольше – когда плей-офф, финал. А регулярку что смотреть?»

Валерий Ничушкин рассказал, что не смотрит матчи КХЛ полностью.
– Стартовал сезон КХЛ, вы приходили на матч своего бывшего клуба ЦСКА. Как вам игра?
– Неплохой матч с «Металлургом» (6:2), армейцы – молодцы. Хорошо играли, кроме первого периода. Друзья позвали меня просто. У многих из них есть ложи на арене ЦСКА. Люди в Москве вообще ходят на хоккей. Я и матч с «Ак Барсом» (1:5) не хотел пропускать. На того же Саню Радулова было интересно посмотреть.
– Вы армейского форварда Владислава Каменева отметили в соцсетях.
– Он даже не знал, что я пойду на матч. Я ему уже после игры написал.
– А матчи «Трактора» смотрели?
– Если есть время. Я тренируюсь и утром, и вечером. Плюс у меня мама прилетела, а мы еще не виделись с тех пор, как я вернулся. Чем у телевизора сидеть, лучше куда-то на ужин сходить.
– А по ходу сезона НХЛ вы следите за чемпионатом КХЛ?
– Да по возможности. Матчи целиком я точно не смотрю. Только хайлайты, ну и побольше – когда идет плей-офф, особенно финальная серия. А так регулярку что смотреть? – сказал нападающий «Колорадо».