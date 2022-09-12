Ничушкин о КХЛ: «Матчи целиком точно не смотрю. Только хайлайты, ну и побольше – когда плей-офф, финал. А регулярку что смотреть?»

Валерий Ничушкин рассказал, что не смотрит матчи полностью.

– Стартовал сезон КХЛ, вы приходили на матч своего бывшего клуба . Как вам игра?

– Неплохой матч с «Металлургом» (6:2), армейцы – молодцы. Хорошо играли, кроме первого периода. Друзья позвали меня просто. У многих из них есть ложи на арене ЦСКА. Люди в Москве вообще ходят на хоккей. Я и матч с «Ак Барсом» (1:5) не хотел пропускать. На того же Саню Радулова было интересно посмотреть.

– Вы армейского форварда Владислава Каменева отметили в соцсетях.

– Он даже не знал, что я пойду на матч. Я ему уже после игры написал.

– А матчи смотрели?

– Если есть время. Я тренируюсь и утром, и вечером. Плюс у меня мама прилетела, а мы еще не виделись с тех пор, как я вернулся. Чем у телевизора сидеть, лучше куда-то на ужин сходить.

– А по ходу сезона вы следите за чемпионатом КХЛ?

– Да по возможности. Матчи целиком я точно не смотрю. Только хайлайты, ну и побольше – когда идет плей-офф, особенно финальная серия. А так регулярку что смотреть? – сказал нападающий .