Валерий Ничушкин: «В «Тракторе» с удовольствием поиграл бы. Перед глазами пример Дацюка и других игроков, которые под конец карьеры приезжали»

Валерий Ничушкин высказался о возможности закончить карьеру в .

Хоккеист является воспитанником челябинского клуба. Срок его соглашения с рассчитан на 8 лет.

«Вернусь ли я доигрывать в «Трактор» после завершения контракта с «Колорадо»? Перед глазами пример Дацюка и других наших игроков, которые под конец карьеры приезжали и играли для российских болельщиков, родных и близких.

Но мне к тому моменту будет 35 лет. Саня Овечкин в этом возрасте заключил контракт на пять лет. Еще играть и играть! Надеюсь, мне тоже здоровье позволит.

Я бы с удовольствием приехал поиграть. Не в какой-нибудь клуб , а именно в «Трактор», – сказал нападающий «Колорадо».