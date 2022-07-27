Панарин, Овечкин, Радулов, Шипачев и другие игроки НХЛ и КХЛ сыграют в благотворительном матче в Москве

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Фонд Артемия Панарина объявил о проведении благотворительного матча в Москве.

Мероприятие состоится в поддержку 6-летнего Елисея Артамонова.

Сообщается, что из-за ошибки врача Елисей проходит длительную нейрореабилитацию в институте Гутмана (Барселона, Испания).

Матч состоится 30 июля.

В игре примут участие Артемий Панарин, Александр Овечкин, Павел Бучневич, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Илья Любушкин, Олег Знарок, Александр Радулов, Вадим Шипачев, Иван Просветов, Валерий Ничушкин, Егор Чинахов, Вячеслав Войнов, Клим Костин и другие игроки НХЛ и КХЛ.

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