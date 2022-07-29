Ничушкин о прогрессе: «Безумно люблю Россию. Когда усугубились проблемы в «Далласе», мелькнула мысль – почему бы не поиграть в КХЛ в удовольствие? Сил тратить меньше придется»

Валерий Ничушкин объяснил причины улучшения своей игры в .

– Слишком просто объяснить прогресс в игре только тем, что вы стали вкалывать как бешеный. Что было поворотным моментом, после которого дела в НХЛ стали налаживаться?

– Когда жизнь тебя крепко бьет, начинаешь задумываться. «Даллас» выкупил мой контракт – это был удар. Хотя в тот момент мне хотелось как можно быстрее уйти из команды, где ничего не получалось.

Я провел игр десять, стало понятно, что с этим тренером (Джимом Монтгомери) у нас нет общего языка, и в ноябре попросил обмен. Меня в клубе просили не торопиться, убеждая, что все наладится. Но к Новому году ситуация окончательно изменилась.

С таким большим контрактом, говорят, тебя обменять невозможно. Потом выкуп. Сначала радовался, а потом пошли проблемы. Другие команды относятся с подозрением к твоей кандидатуре, думая, что тебя не просто так выкупили.

– В «Колорадо» не все сразу получалось. Сильно давила безголевая серия?

– В новой команде я всего 13 матчей не забивал.

– На вашем месте любой мог уйти в жесточайшую депрессию.

– Я не хочу никого обманывать и говорить, что в какой-то момент в себе все сильно поменял. Был тяжелый период в , куда я вернулся после двух лет, проведенных в . В Москве у меня уже все налажено – супруга, квартира, быт, друзья.

Я безумно люблю Россию. Мне временами в Америке до сих пор тяжело находиться. Другой язык, другие люди.

Я же человек семейный, крепко привязан к родственникам и быстро прикипаю к друзьям. У кого-то, может быть, по-другому, а у меня – именно так.

Когда у меня усугубились проблемы в «Далласе», то мелькнула мысль – почему бы не поиграть в Москве или где-нибудь еще в России в свое удовольствие? Другие ребята это делают, забивают голы и чувствуют себя отлично.

Даже сил тратить меньше придется, поскольку в проводят по 56 игр, а в НХЛ – по 82. Здоровье экономишь и больше времени проводишь с родными.

В «Далласе» со мной случилось худшее, что может быть для профессионального спортсмена, – хоккей для меня отошел на второй план. В той ситуации я перестал получать удовольствие от игры. Рад, что сейчас все наоборот – вернул мне любовь к хоккею, – сказал российский нападающий «Эвеланш».