В дни матчей «Салавата» светофоры рядом с «Уфа-Ареной» будут работать в режиме «Хоккей». Это позволит сократить время выезда с игры

Светофоры в Уфе будут работать в режиме «Хоккей» в дни матчей .

Клуб договорился с муниципальном учреждением «Уфагорсвет» о введении специального режима работы светофоров возле спорткомплекса в дни домашних матчей команды.

Это позволит вдвое сократить время выезда с с территории «Уфа-Арены»: если раньше он занимал около 30 минут, то сейчас это время сократится до 15 минут.

Так, зеленый свет на светофоре на улице Цюрупы перед круговым движением будет гореть дольше: вместо 23 секунд увеличится до 52. На перекрестке Ленина – Революционная – с 26 до 46 секунд, Цюрупы – Революционная – с 42 до 83 секунд, Цюрупы – Достоевского – с 35 до 45.

В «Салавате» уточнили, что этот режим будет действовать только в течение 30 минут после окончания игры.