«Салават» организует станцию переливания крови на прилегающей территории «Уфа-Арены»

«Салават Юлаев» решил организовать станцию переливания крови.
Клуб КХЛ отреагировал на публикацию нападающего Родиона Амирова.
Хоккеист ранее написал о 3-летней девочке с врожденной апластической анемией Блекфена-Даймонда.
«Каждый месяц Кате требуется переливание крови, потому что сам организм не вырабатывает эритроциты.
Вы можете пополнить банк крови, сдав компоненты на Республиканской станции переливания по адресу Батырская, 41/1.
Чем чаще банк крови будет пополняться, тем больше у Кати и других людей, нуждающихся в крови, шансов
Делая добро, проявляя любовь и заботу о ближнем, вы проживаете день не зря», – написал Амиров, у которого ранее была обнаружена опухоль головного мозга.
«Мы тут подумали и решили организовать станцию переливания крови прямо на прилегающей территории «Уфа-Арены».
Дата – 7 июля, подробности – позже», – говорится в сообщении «Салавата Юлаева».