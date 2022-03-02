Игроки «Салавата» выйдут на раскатку в свитерах с фамилией Амирова

Игроки «Салавата Юлаева» выйдут на раскатку в свитерах с фамилией .

Об этом сообщается в инстаграме клуба КХЛ.

Сегодня, 2 марта, команда проведет первый матч первого раунда плей-офф против «Сибири». Начало – в 17:00 по московскому времени.

«Сегодня команда приготовила специальную акцию в знак поддержки нашего воспитанника Родиона Амирова, который проходит курс лечения.

В 18:15 игроки выйдут на предматчевую раскатку в именных игровых джерси Амирова. Просим поддержать инициативу хоккеистов и поприветствовать их на трибунах «Уфа-Арены».

Именные джерси затем поступят в продажу в наш клубный магазин», – говорится в сообщении клуба.

Ранее стало известно, что у Амирова обнаружена опухоль головного мозга. 28 января ему был поставлен официальный диагноз. Он лечится в Германии и намерен вернуться в профессиональный хоккей.

20-летний игрок выступает в за на правах аренды из «Торонто».