Кожевников об атаке «Авангарда»: «Некоторые форварды разочаровывают. Отбывают номер, катаются на полусогнутых»

Александр Кожевников оценил игру в атаке на старте сезона.

Омичи проиграли все 4 матча, оставшись единственным клубом в Фонбет Чемпионате КХЛ без набранных очков.

– Некоторые нападающие меня разочаровывают. Отбывают номер, катаются на полусогнутых... Значит, как говорил один тренер, приходит время «резать мясо». Думаю, Рябыкин это понимает.

– Кого конкретно нужно наказывать?

– Мое отношение к легионерам все знают, в атаке Омска они получают почти все большинство, но результата нет. И, кстати, еще вопрос: а куда пропал Толчинский?

Полтора года назад это был самый острый нападающий страны, MVP плей-офф. Но потом мы получили слабый сезон и проезд мимо Олимпиады. В этом сентябре Толчинского опять не вижу. Вы видели, какое удаление он вчера схватил в концовке матча с «Автомобилистом»? Вот и ответ, – сказал двукратный олимпийский чемпион.