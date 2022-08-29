СКА набрал больше всех очков на предсезонке – 16. Форвард «Авангарда» Ткачев стал лучшим бомбардиром – 13 баллов

СКА занял первое место по количеству набранных очков в межсезонье.
Команды Фонбет чемпионата КХЛ завершили проведение летних контрольных матчей в рамках подготовки к старту нового регулярного чемпионата, который начнется 1 сентября игрой между ЦСКА и «Металлургом».
Результаты команд на предсезонке выглядят следующим образом:
1. СКА – 16 очков (10 матчей)
2. «Авангард» – 14 (10)
3. «Ак Барс» – 13 (8)
4. «Торпедо» – 13 (9)
5. «Динамо» Москва – 13 (11)
6. «Сибирь» – 12 (9)
7. «Металлург» – 11 (9)
8. «Автомобилист» – 11 (10)
9. «Динамо» Минск – 11 (10)
10. «Амур» – 11 (10)
11. «Трактор» – 10 (8)
12. «Северсталь» – 9 (10)
13. «Нефтехимик» – 8 (7)
14. «Адмирал» – 8 (8)
15. «Спартак» – 8 (10)
16. «Барыс» – 7 (6)
17. «Салават Юлаев» – 7 (8)
18. «Витязь» – 7 (10)
19. «Куньлунь» – 6 (4)
20. ЦСКА – 6 (5)
21. «Локомотив» – 6 (7)
22. «Сочи» – 4 (10)
Лучшим бомбардиром предсезонных матчей стал нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев, набравший 13 (4+9) очков.
Вторую строчку занял Дамир Жафяров из СКА – 12 (4+8) баллов. По 10 очков на свой счет записали Марат Хайруллин (5+5) и Сергей Толчинский (3+7).