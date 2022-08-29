СКА набрал больше всех очков на предсезонке – 16. Форвард «Авангарда» Ткачев стал лучшим бомбардиром – 13 баллов

СКА занял первое место по количеству набранных очков в межсезонье.

Команды Фонбет чемпионата КХЛ завершили проведение летних контрольных матчей в рамках подготовки к старту нового регулярного чемпионата, который начнется 1 сентября игрой между ЦСКА и «Металлургом».

Результаты команд на предсезонке выглядят следующим образом:

1. СКА – 16 очков (10 матчей)

2. – 14 (10)

3. – 13 (8)

4. – 13 (9)

5. Москва – 13 (11)

6. – 12 (9)

7. – 11 (9)

8. – 11 (10)

9. «Динамо» – 11 (10)

10. – 11 (10)

11. – 10 (8)

12. «Северсталь» – 9 (10)

13. «Нефтехимик» – 8 (7)

14. «Адмирал» – 8 (8)

15. – 8 (10)

16. – 7 (6)

17. – 7 (8)

18. «Витязь» – 7 (10)

19. «Куньлунь» – 6 (4)

20. – 6 (5)

21. – 6 (7)

22. «Сочи» – 4 (10)

Лучшим бомбардиром предсезонных матчей стал нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев, набравший 13 (4+9) очков.

Вторую строчку занял Дамир Жафяров из СКА – 12 (4+8) баллов. По 10 очков на свой счет записали Марат Хайруллин (5+5) и Сергей Толчинский (3+7).