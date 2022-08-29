СКА набрал больше всех очков на предсезонке – 16. Форвард «Авангарда» Ткачев стал лучшим бомбардиром – 13 баллов

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Северсталь Нефтехимик СКА Витязь Трактор Амур Спартак Автомобилист Торпедо Динамо Минск КХЛ Барыс Динамо Дамир Жафяров Сергей Толчинский Адмирал Владимир Ткачев 1995 Сочи Марат Хайруллин Куньлунь Ред Стар Хоккей

СКА занял первое место по количеству набранных очков в межсезонье.

Команды Фонбет чемпионата КХЛ завершили проведение летних контрольных матчей в рамках подготовки к старту нового регулярного чемпионата, который начнется 1 сентября игрой между ЦСКА и «Металлургом».

Результаты команд на предсезонке выглядят следующим образом:

1. СКА – 16 очков (10 матчей)

2. «Авангард» – 14 (10)

3. «Ак Барс» – 13 (8)

4. «Торпедо» – 13 (9)

5. «Динамо» Москва – 13 (11)

6. «Сибирь» – 12 (9)

7. «Металлург» – 11 (9)

8. «Автомобилист» – 11 (10)

9. «Динамо» Минск – 11 (10)

10. «Амур» – 11 (10)

11. «Трактор» – 10 (8)

12. «Северсталь» – 9 (10)

13. «Нефтехимик» – 8 (7)

14. «Адмирал» – 8 (8)

15. «Спартак» – 8 (10)

16. «Барыс» – 7 (6)

17. «Салават Юлаев» – 7 (8)

18. «Витязь» – 7 (10)

19. «Куньлунь» – 6 (4)

20. ЦСКА – 6 (5)

21. «Локомотив» – 6 (7)

22. «Сочи» – 4 (10)

Лучшим бомбардиром предсезонных матчей стал нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев, набравший 13 (4+9) очков.

Вторую строчку занял Дамир Жафяров из СКА – 12 (4+8) баллов. По 10 очков на свой счет записали Марат Хайруллин (5+5) и Сергей Толчинский (3+7).

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные