«Авангард» – предпоследний в КХЛ по игре в меньшинстве. Команда пропустила 7 голов из 16 попыток, надежность – 56,2%

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«Авангард» занимает предпоследнее место в КХЛ по проценту надежности игры в меньшинстве.

Команда тренера Дмитрия Рябыкина пропустила две шайбы от «Автомобилиста» (2:4) при численном неравенстве в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В четырех матчах сезона «ястребы» пропустили 7 голов при 16 попытках соперника реализовать большинство.

Процент нейтрализации меньшинства составляет 56,2%.

Хуже статистика только у одной команды в лиге – «Металлурга», у которого этот показатель равен 53,8% (6 пропущенных шайб на 13 попыток).

«Авангард» проиграл все 4 матча со старта сезона, оставшись единственным клубом в КХЛ без набранных очков

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