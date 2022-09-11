Дмитрий Рябыкин: «Авангарду» не хватает реализации, моментов предостаточно. Тяжело выигрывать, не забивая»

заявил, что «Авангарду» не хватает реализации голевых моментов.

Главный тренер омского клуба ответил на вопросы после поражения от «Автомобилиста» (2:4).

– Новичок Бродхерст сегодня лучше выглядел на вбрасываниях. Постепенно осваивается?

– В прошлом матче он вбрасывания совсем провалил, а в этом матче сыграл намного лучше.

– Как оцените дебют ?

– Пока не могу оценить. Он старался, но обученности не хватает чуть-чуть еще.

– Какой момент в матче был самым сложным?

– Думаю, второй период, когда нас закрыли в зоне, и так получилось, что мы пропустили. Потом подобрались на один гол к «Автомобилисту» – и случилось это глупое удаление, которое просто убило нас.

– Чего не хватает команде?

– Не хватает реализации моментов. Если вы видели, моментов было предостаточно – не на одну игру. Но забивать надо. Тяжело выигрывать, не забивая. Не забиваешь ты – забивают тебе.

– Вы довольно часто в третьем периоде стали менять центральных нападающих, вингеров. Есть какая-то неопределенность, несыгранность в трех звеньях, кроме первого?

– Мы искали пути, чтобы нам сравнять счет в игре. Поэтому мы пытались усилить звенья. Плюс Федор Малыхин под шайбу лег – выпал на несколько смен. Так получается.

– Дергачева мы дождемся? Все-таки он центральный нападающий.

– Сегодня он должен был играть за «Омские Крылья» в ВХЛ.

Но ему все равно еще надо набрать и игровые кондиции, и физическую форму – он не так давно начал кататься. Не знаю, будет ли он нам пока помощником или нет, – сказал Рябыкин.