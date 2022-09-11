Дмитрий Рябыкин: «Авангарду» не хватает реализации, моментов предостаточно. Тяжело выигрывать, не забивая»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин КХЛ Федор Малыхин Александр Дергачев Алекс Бродхерст Никита Михайлов Хоккей

Дмитрий Рябыкин заявил, что «Авангарду» не хватает реализации голевых моментов.

Главный тренер омского клуба ответил на вопросы после поражения от «Автомобилиста» (2:4).

– Новичок «Авангарда» Бродхерст сегодня лучше выглядел на вбрасываниях. Постепенно осваивается?

– В прошлом матче он вбрасывания совсем провалил, а в этом матче сыграл намного лучше.

– Как оцените дебют Никиты Михайлова?

– Пока не могу оценить. Он старался, но обученности не хватает чуть-чуть еще.

– Какой момент в матче был самым сложным?

– Думаю, второй период, когда нас закрыли в зоне, и так получилось, что мы пропустили. Потом подобрались на один гол к «Автомобилисту» – и случилось это глупое удаление, которое просто убило нас.

– Чего не хватает команде?

– Не хватает реализации моментов. Если вы видели, моментов было предостаточно – не на одну игру. Но забивать надо. Тяжело выигрывать, не забивая. Не забиваешь ты – забивают тебе.

– Вы довольно часто в третьем периоде стали менять центральных нападающих, вингеров. Есть какая-то неопределенность, несыгранность в трех звеньях, кроме первого?

– Мы искали пути, чтобы нам сравнять счет в игре. Поэтому мы пытались усилить звенья. Плюс Федор Малыхин под шайбу лег – выпал на несколько смен. Так получается.

– Дергачева мы дождемся? Все-таки он центральный нападающий.

– Сегодня он должен был играть за «Омские Крылья» в ВХЛ.

Но ему все равно еще надо набрать и игровые кондиции, и физическую форму – он не так давно начал кататься. Не знаю, будет ли он нам пока помощником или нет, – сказал Рябыкин.

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