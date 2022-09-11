Николай Заварухин: «Авангард» – хороший раздражитель. Заявили Кормье под тройку Найта, чтобы Патрис выигрывал у него вбрасывания»

прокомментировал итоги матча с «Авангардом».

Екатеринбургская команда одержала победу со счетом 4:2 в игре Фонбет чемпионата .

– – хороший раздражитель. Знали, что у них был неудачный старт, настраивали ребят.

Само содержание игры напомнило игру плей-офф – было много борьбы, хорошие голы. Спасибо ребятам за игру, идем дальше. Болельщиков было чуть больше, они нас поддерживали в тяжелые моменты.

– Третья шайба – идеал позиционной атаки?

– Это было наложение, для звена Да Косты сделали такой подарок небольшой, много шайбу контролировали в зоне. Но эти моменты тренировали в предсезонке, здорово, что получилось.

– Звено Кормье было заявлено первым.

– Да, заявили его под тройку Найта, чтобы Патрис выигрывал у него вбрасывания. Знаем, что Найт здорово играет на точке, так что разменяли этих игроков, – сказал главный тренер .