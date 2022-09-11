Антон Белов об «Авангарде»: «Никого не устраивает такая ситуация, понимаем недовольство болельщиков. Команда очень переживает»

высказался на фоне четырех поражений подряд на старте сезона.

Омская команда уступила (2:4).

«Счет на табло. Такая ситуация никого не устраивает. Мы понимаем недовольство болельщиков.

Но тем и хороша игра, что сейчас на дворе сентябрь и [впереди] еще 64 матча. Завтра с трезвой головой просыпаться, исправлять ошибки, добавлять – в мелочах, в первую очередь.

В мелочах проигрываем матчи. Где-то в меньшинстве, удаление в зоне атаки, тыр-пыр, прыгнула – гол. Добавлять в этих мелочах. Не думаю, что по самоотдаче есть у кого-то претензии.

Команда очень переживает и очень старается. бросился под бросок, Стас Галимов вытащил очень важный момент. Все бьются. По самоотдаче нет претензий точно. Просто не получается.

Будем работать и перерабатывать эти проблемы. Мы должны из этой ситуации правильно и достойно выходить», – заявил защитник омского клуба.