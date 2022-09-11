Антон Белов об «Авангарде»: «Никого не устраивает такая ситуация, понимаем недовольство болельщиков. Команда очень переживает»

Теги Авангард Автомобилист болельщики Антон Белов Станислав Галимов КХЛ Федор Малыхин Хоккей

Антон Белов высказался на фоне четырех поражений подряд «Авангарда» на старте сезона.

Омская команда уступила «Автомобилисту» (2:4).

«Счет на табло. Такая ситуация никого не устраивает. Мы понимаем недовольство болельщиков.

Но тем и хороша игра, что сейчас на дворе сентябрь и [впереди] еще 64 матча. Завтра с трезвой головой просыпаться, исправлять ошибки, добавлять – в мелочах, в первую очередь.

В мелочах проигрываем матчи. Где-то в меньшинстве, удаление в зоне атаки, тыр-пыр, прыгнула – гол. Добавлять в этих мелочах. Не думаю, что по самоотдаче есть у кого-то претензии.

Команда очень переживает и очень старается. Федя Малыхин бросился под бросок, Стас Галимов вытащил очень важный момент. Все бьются. По самоотдаче нет претензий точно. Просто не получается.

Будем работать и перерабатывать эти проблемы. Мы должны из этой ситуации правильно и достойно выходить», – заявил защитник омского клуба.

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