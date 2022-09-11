Антон Белов об «Авангарде»: «Никого не устраивает такая ситуация, понимаем недовольство болельщиков. Команда очень переживает»

Антон Белов высказался на фоне четырех поражений подряд «Авангарда» на старте сезона.
Омская команда уступила «Автомобилисту» (2:4).
«Счет на табло. Такая ситуация никого не устраивает. Мы понимаем недовольство болельщиков.
Но тем и хороша игра, что сейчас на дворе сентябрь и [впереди] еще 64 матча. Завтра с трезвой головой просыпаться, исправлять ошибки, добавлять – в мелочах, в первую очередь.
В мелочах проигрываем матчи. Где-то в меньшинстве, удаление в зоне атаки, тыр-пыр, прыгнула – гол. Добавлять в этих мелочах. Не думаю, что по самоотдаче есть у кого-то претензии.
Команда очень переживает и очень старается. Федя Малыхин бросился под бросок, Стас Галимов вытащил очень важный момент. Все бьются. По самоотдаче нет претензий точно. Просто не получается.
Будем работать и перерабатывать эти проблемы. Мы должны из этой ситуации правильно и достойно выходить», – заявил защитник омского клуба.