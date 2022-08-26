Якупов о предсезонке «Авангарда» с Рябыкиным: «Та же система, те же тренировки, тот же подход. Временами было даже тяжелее, чем у Хартли»

рассказал о подготовке «Авангарда» к сезону.

Клуб принимает участие в турнире имени Пучкова.

– Отличалась ли как-то принципиально эта предсезонка от той, что была у ?

– Нет, у нас все то же самое осталось: та же система, те же тренировки, тот же подход, те же требования от тренеров. Понятно, игроки новые, тренеры новые, им тоже надо было вникать в систему. Думаю, временами было даже тяжелее, чем у Боба.

А так ребятам, которые уже были в команде, было полегче, чем новеньким, потому что мы все азы уже знали. В целом, было здорово, да и после турнира еще будет время допедалить что-нибудь, – сказал нападающий .