Якупов о предсезонке «Авангарда» с Рябыкиным: «Та же система, те же тренировки, тот же подход. Временами было даже тяжелее, чем у Хартли»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин Боб Хартли КХЛ Наиль Якупов Матч ТВ Хоккей

Наиль Якупов рассказал о подготовке «Авангарда» к сезону.

Клуб принимает участие в турнире имени Пучкова. 

– Отличалась ли как-то принципиально эта предсезонка от той, что была у Боба Хартли?

– Нет, у нас все то же самое осталось: та же система, те же тренировки, тот же подход, те же требования от тренеров. Понятно, игроки новые, тренеры новые, им тоже надо было вникать в систему. Думаю, временами было даже тяжелее, чем у Боба.

А так ребятам, которые уже были в команде, было полегче, чем новеньким, потому что мы все азы уже знали. В целом, было здорово, да и после турнира еще будет время допедалить что-нибудь, – сказал нападающий «Авангарда».

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